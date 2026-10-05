Reddit Aktie 133254246 / US75734B1008
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05.10.2026 16:29:00
Reddit Aktie News: Reddit am Montagnachmittag mit grünen Vorzeichen
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Reddit. Die Reddit-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,8 Prozent auf 150,53 USD.
Das Papier von Reddit legte um 16:28 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 1,8 Prozent auf 150,53 USD. Den Tageshöchststand markierte die Reddit-Aktie bei 152,76 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 150,86 USD. Von der Reddit-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 86'168 Stück gehandelt.
Am 14.01.2026 erreichte der Anteilsschein mit 263,32 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Reddit-Aktie liegt somit 42,83 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 31.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 119,27 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Reddit-Aktie damit 26,21 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Die Dividendenausschüttung für Reddit-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Am 30.07.2026 äusserte sich Reddit zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,25 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,48 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Reddit in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 61,10 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 804.90 Mio. USD im Vergleich zu 499.63 Mio. USD im Vorjahresquartal.
Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.11.2026 veröffentlicht.
Den erwarteten Gewinn je Reddit-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 5,38 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
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Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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