Reddit Aktie 133254246 / US75734B1008
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04.09.2026 20:27:13
Reddit Aktie News: Reddit am Abend mit Kursabschlägen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Reddit. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 0,7 Prozent auf 154,89 USD.
Die Reddit-Aktie notierte um 20:26 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 154,89 USD. Zwischenzeitlich weitete die Reddit-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 152,36 USD aus. Bei 155,74 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Von der Reddit-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 183'860 Stück gehandelt.
Bei einem Wert von 282,81 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.09.2025). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Reddit-Aktie mit einem Kursplus von 82,59 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 31.03.2026 bei 119,27 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Reddit-Aktie 23,00 Prozent sinken.
Experten gehen davon aus, dass Reddit-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Reddit 0,000 USD aus. Reddit liess sich am 30.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,25 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,48 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 61,10 Prozent auf 804.90 Mio. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 499.63 Mio. USD erwirtschaftet worden.
Die Reddit-Bilanz für Q3 2026 wird am 04.11.2026 erwartet.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Reddit ein EPS in Höhe von 5,37 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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