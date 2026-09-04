Reddit Aktie 133254246 / US75734B1008
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04.09.2026 16:29:00
Reddit Aktie News: Reddit am Nachmittag mit stabiler Tendenz
Wenig Veränderung zeigt am Freitagnachmittag die Aktie von Reddit. Kaum Ausschläge verzeichnete die Reddit-Aktie im New York-Handel und tendierte zuletzt bei 155,96 USD.
Ohne grosse Ausschläge präsentierte sich um 16:28 Uhr die Reddit-Aktie. Der Anteilsschein notierte via New York bei 155,96 USD. Bei 156,48 USD markierte die Reddit-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die Reddit-Aktie gab in der Spitze bis auf 152,36 USD nach. Mit einem Wert von 155,74 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via New York 78'671 Reddit-Aktien umgesetzt.
Bei einem Wert von 282,81 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.09.2025). 81,33 Prozent Plus fehlen der Reddit-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 31.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 119,27 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Reddit-Aktie mit einem Verlust von 23,53 Prozent wieder erreichen.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Am 30.07.2026 lud Reddit zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Es stand ein EPS von 1,25 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Reddit noch ein Gewinn pro Aktie von 0,48 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 804.90 Mio. USD gegenüber 499.63 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Reddit am 04.11.2026 vorlegen.
Experten gehen davon aus, dass Reddit im Jahr 2026 5,37 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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