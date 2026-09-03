Reddit Aktie News: Reddit fällt am Donnerstagabend

Die Reddit-Aktie musste um 20:26 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 157,03 USD abwärts. Im Tief verlor die Reddit-Aktie bis auf 154,78 USD. Bei 159,83 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 299'448 Reddit-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (282,81 USD) erklomm das Papier am 19.09.2025. Der derzeitige Kurs der Reddit-Aktie liegt somit 44,48 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 31.03.2026 bei 119,27 USD. Derzeit notiert die Reddit-Aktie damit 31,66 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025. Reddit liess sich am 30.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Reddit hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,25 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,48 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 804.90 Mio. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 499.63 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Am 04.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 5,37 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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