Reddit Aktie News: Reddit gibt am Donnerstagnachmittag ab

Um 16:28 Uhr rutschte die Reddit-Aktie in der New York-Sitzung um 0,3 Prozent auf 157,65 USD ab. Die Reddit-Aktie sank bis auf 157,65 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 159,83 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Reddit-Aktien beläuft sich auf 138'010 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 282,81 USD erreichte der Titel am 19.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Reddit-Aktie ist somit 79,39 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 119,27 USD fiel das Papier am 31.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Reddit-Aktie damit 32,18 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten Reddit-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Reddit liess sich am 30.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,25 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,48 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 61,10 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 499.63 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 804.90 Mio. USD ausgewiesen.

Die Reddit-Bilanz für Q3 2026 wird am 04.11.2026 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 5,37 USD je Reddit-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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