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02.11.2026 20:27:13
Reddit Aktie News: Reddit legt am Montagabend zu
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagabend der Anteilsschein von Reddit. Zuletzt stieg die Reddit-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 92,55 USD.
Um 20:26 Uhr ging es für das Reddit-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 92,55 USD. Die Reddit-Aktie zog in der Spitze bis auf 95,80 USD an. Bei 91,91 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via New York 899'981 Reddit-Aktien umgesetzt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 263,32 USD erreichte der Titel am 14.01.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 184,52 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 30.10.2026 Kursverluste bis auf 89,28 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Reddit-Aktie derzeit noch 3,53 Prozent Luft nach unten.
Experten gehen davon aus, dass Reddit-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Reddit 0,000 USD aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Reddit am 29.10.2026. Das EPS lag bei 1,40 USD. Im letzten Jahr hatte Reddit einen Gewinn von 0,80 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde auf 894.96 Mio. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 584.91 Mio. USD umgesetzt worden waren.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Reddit wird am 17.02.2027 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 04.11.2027.
In der Reddit-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 5,43 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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