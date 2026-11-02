Reddit Aktie News: Reddit zeigt sich am Montagnachmittag freundlich

Im New York-Handel gewannen die Reddit-Papiere um 16:28 Uhr 3,5 Prozent. Bei 95,38 USD markierte die Reddit-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den New York-Handel startete das Papier bei 91,91 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 320'808 Reddit-Aktien den Besitzer.

Bei 263,32 USD markierte der Titel am 14.01.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 177,35 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 89,28 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 5,96 Prozent.

Im Jahr 2025 erhielten Reddit-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Reddit am 29.10.2026. Das EPS wurde auf 1,40 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Reddit 0,80 USD je Aktie verdient. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 53,01 Prozent auf 894.96 Mio. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 584.91 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Reddit dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 17.02.2027 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Reddit-Anleger Experten zufolge am 04.11.2027 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Reddit-Aktie in Höhe von 5,43 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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