Reddit Aktie 133254246 / US75734B1008
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02.10.2026 20:27:13
Reddit Aktie News: Reddit am Abend mit Abschlägen
Die Aktie von Reddit gehört am Freitagabend zu den Verlustbringern des Tages. Der Reddit-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,5 Prozent auf 147,31 USD.
Der Reddit-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 20:26 Uhr verlor das Papier 1,5 Prozent auf 147,31 USD. Die Abwärtsbewegung der Reddit-Aktie ging bis auf 144,97 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 149,53 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 270'157 Reddit-Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (263,32 USD) erklomm das Papier am 14.01.2026. Mit einem Zuwachs von mindestens 78,75 Prozent könnte die Reddit-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 31.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 119,27 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Reddit-Aktie mit einem Verlust von 19,03 Prozent wieder erreichen.
Zuletzt erhielten Reddit-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Reddit am 30.07.2026. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,25 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,48 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Reddit hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 804.90 Mio. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 61,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 499.63 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.
Am 04.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Von Analysten wird erwartet, dass Reddit im Jahr 2026 5,38 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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