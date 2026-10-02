Reddit Aktie 133254246 / US75734B1008
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02.10.2026 16:29:00
Reddit Aktie News: Reddit verzeichnet am Nachmittag Verluste
Die Aktie von Reddit gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Reddit-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 148,50 USD abwärts.
Die Aktionäre schickten das Papier von Reddit nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 0,7 Prozent auf 148,50 USD. Die Reddit-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 144,97 USD ab. Bei 149,53 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 113'223 Reddit-Aktien den Besitzer.
Mit einem Kursgewinn bis auf 263,32 USD erreichte der Titel am 14.01.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Reddit-Aktie ist somit 77,32 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 31.03.2026 bei 119,27 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 19,68 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Reddit-Aktie.
Für Reddit-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Reddit am 30.07.2026. In Sachen EPS wurden 1,25 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Reddit 0,48 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 804.90 Mio. USD – ein Plus von 61,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Reddit 499.63 Mio. USD erwirtschaftet hatte.
Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Reddit wird am 04.11.2026 gerechnet.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Reddit einen Gewinn von 5,38 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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