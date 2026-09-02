Reddit Aktie 133254246 / US75734B1008
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02.09.2026 20:27:13
Reddit Aktie News: Reddit schiesst am Mittwochabend hoch
Die Aktie von Reddit gehört am Mittwochabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 7,9 Prozent auf 156,05 USD zu.
Um 20:26 Uhr stieg die Reddit-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 7,9 Prozent auf 156,05 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Reddit-Aktie bei 156,42 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 143,50 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 516'291 Reddit-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.09.2025 bei 282,81 USD. 81,23 Prozent Plus fehlen der Reddit-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 119,27 USD. Dieser Wert wurde am 31.03.2026 erreicht. Der derzeitige Kurs der Reddit-Aktie liegt somit 30,84 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Reddit-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Reddit gewährte am 30.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,25 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,48 USD je Aktie generiert. Der Umsatz lag bei 804.90 Mio. USD – das entspricht einem Zuwachs von 61,10 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 499.63 Mio. USD erwirtschaftet worden.
Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Reddit am 04.11.2026 präsentieren.
Von Analysten wird erwartet, dass Reddit im Jahr 2026 5,37 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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Reddit am 02.09.2026
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