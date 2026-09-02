Reddit Aktie 133254246 / US75734B1008
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02.09.2026 16:29:00
Reddit Aktie News: Reddit am Mittwochnachmittag mit sattem Kursplus
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Reddit. Zuletzt sprang die Reddit-Aktie im New York-Handel an und legte um 6,5 Prozent auf 154,06 USD zu.
Die Reddit-Aktie notierte im New York-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 6,5 Prozent auf 154,06 USD. Die Reddit-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 155,16 USD aus. Den Handelstag beging das Papier bei 143,50 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 187'460 Reddit-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.09.2025 bei 282,81 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 83,57 Prozent. Am 31.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 119,27 USD. Der derzeitige Kurs der Reddit-Aktie liegt somit 29,17 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Reddit-Aktie. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Reddit am 30.07.2026 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,25 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,48 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 61,10 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 804.90 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 499.63 Mio. USD in den Büchern gestanden.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.11.2026 erfolgen.
Von Analysten wird erwartet, dass Reddit im Jahr 2026 5,37 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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Reddit am 02.09.2026
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