Reddit Aktie 133254246 / US75734B1008
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01.10.2026 20:27:13
Reddit Aktie News: Reddit am Abend fester
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Reddit. Zuletzt konnte die Aktie von Reddit zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 3,7 Prozent auf 147,77 USD.
Um 20:26 Uhr konnte die Aktie von Reddit zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 3,7 Prozent auf 147,77 USD. Kurzfristig markierte die Reddit-Aktie bei 148,50 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 143,81 USD. Bisher wurden heute 282'682 Reddit-Aktien gehandelt.
Am 14.01.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 263,32 USD. Mit einem Zuwachs von 78,20 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 31.03.2026 Kursverluste bis auf 119,27 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 19,29 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Nachdem Reddit seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Reddit gewährte am 30.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 1,25 USD gegenüber 0,48 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Reddit in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 61,10 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 804.90 Mio. USD im Vergleich zu 499.63 Mio. USD im Vorjahresquartal.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Reddit am 04.11.2026 vorlegen.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 5,38 USD je Reddit-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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