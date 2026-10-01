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01.10.2026 16:29:00

Reddit Aktie News: Reddit präsentiert sich am Nachmittag fester

Reddit Aktie News: Reddit präsentiert sich am Nachmittag fester

Die Aktie von Reddit gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Reddit konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 2,5 Prozent auf 145,97 USD.

Reddit
119.31 CHF -2.87%
Kaufen Verkaufen

Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der New York-Sitzung 2,5 Prozent auf 145,97 USD zu. Die Reddit-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 146,52 USD aus. Mit einem Wert von 143,81 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 105'705 Reddit-Aktien umgesetzt.

Am 14.01.2026 markierte das Papier bei 263,32 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Reddit-Aktie 80,40 Prozent zulegen. Bei 119,27 USD fiel das Papier am 31.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Reddit-Aktie damit 22,38 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Reddit 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 30.07.2026 lud Reddit zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,25 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,48 USD je Aktie in den Büchern standen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 61,10 Prozent auf 804.90 Mio. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 499.63 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Reddit am 04.11.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Reddit im Jahr 2026 5,38 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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