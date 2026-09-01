Reddit Aktie News: Reddit gibt am Abend ab

Der Reddit-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 20:26 Uhr verlor das Papier 1,4 Prozent auf 145,73 USD. In der Spitze fiel die Reddit-Aktie bis auf 143,80 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 144,39 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 250'994 Reddit-Aktien umgesetzt.

Bei 282,81 USD erreichte der Titel am 19.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Reddit-Aktie liegt somit 48,47 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 31.03.2026 bei 119,27 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Reddit-Aktie derzeit noch 18,16 Prozent Luft nach unten.

Reddit-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Am 30.07.2026 hat Reddit die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 1,25 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Reddit 0,48 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite hat Reddit im vergangenen Quartal 804.90 Mio. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 61,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Reddit 499.63 Mio. USD umsetzen können.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.11.2026 veröffentlicht.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,37 USD je Reddit-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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