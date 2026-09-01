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01.09.2026 16:29:00

Reddit Aktie News: Reddit verbilligt sich am Dienstagnachmittag

Reddit Aktie News: Reddit verbilligt sich am Dienstagnachmittag

Die Aktie von Reddit gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Reddit-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 1,3 Prozent auf 145,96 USD abwärts.

Reddit
118.08 CHF -1.59%
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Die Aktionäre schickten das Papier von Reddit nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 1,3 Prozent auf 145,96 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Reddit-Aktie bis auf 143,80 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 144,39 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 110'291 Reddit-Aktien.

Am 19.09.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 282,81 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 93,76 Prozent Plus fehlen der Reddit-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 119,27 USD erreichte der Anteilsschein am 31.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Reddit-Aktie 22,38 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025. Am 30.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,25 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,48 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 804.90 Mio. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 499.63 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 04.11.2026 dürfte Reddit Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.

Von Analysten wird erwartet, dass Reddit im Jahr 2026 5,37 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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