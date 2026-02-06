Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’432 -0.3%  SPI 18’536 -0.3%  Dow 48’909 -1.2%  DAX 24’622 0.5%  Euro 0.9173 0.1%  EStoxx50 5’966 0.7%  Gold 4’891 2.4%  Bitcoin 51’700 5.7%  Dollar 0.7780 0.0%  Öl 67.7 0.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Microsoft951692UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Rheinmetall345850NVIDIA994529Partners Group2460882Alphabet A29798540
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Super Micro-Aktie mit Abwärtsdruck: Analysten schwanken zwischen Hoffnung und Zweifeln
DroneShield-Aktie verliert erneut: Notierung neuer Stammaktien beantragt - Verstärkt sich nun der Abwärtsdruck?
Airbus SE-Analyse: Hold-Bewertung von Jefferies & Company Inc. für Aktie
Reddit-Aktie deutlich höher: Gewinnsprung und deutliches Umsatzwachstum
Strategy-Aktie mit Gewinnen: Trotz Umsatzplus tief in den roten Zahlen
Suche...
Plus500 Depot

Reddit Aktie 133254246 / US75734B1008

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Bilanzvorlage 06.02.2026 12:51:00

Reddit-Aktie deutlich höher: Gewinnsprung und deutliches Umsatzwachstum

Reddit-Aktie deutlich höher: Gewinnsprung und deutliches Umsatzwachstum

Für Reddit-Anleger wurde es am Donnerstag nachbörslich spannend: Die Bilanzveröffentlichung des Internetkonzerns stand auf der Agenda.

Reddit
132.99 CHF 9.79%
Kaufen Verkaufen
Reddit hat im vierten Quartal seines Geschäftsjahres 2025 einen Gewinn je Aktie in Höhe von 1,24 US-Dollar erzielt. Das war deutlich mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres, als noch ein EPS von 0,39 US-Dollar in den Büchern stand. Analysten hatten unterdessen damit gerechnet, dass Reddit den Gewinn je Aktie auf 0,937 US-Dollar würde steigern können - ihre Erwartungen wurden somit übertroffen

Im abgelaufenen Jahresviertel ging es zudem für den Umsatz von 427,7 Millionen US-Dollar auf 726 Millionen US-Dollar nach oben. Die Markterwartungen hatten sich beim Umsatz im Vorfeld auf 665,9 Millionen US-Dollar belaufen.

Reddit kündigt zudem ein Aktienrückkaufprogramm über eine Milliarde Dollar an.

Die Reddit-Aktie zeigte sich an der NYSE vorbörslich zeitweise um 12,79 Prozent höher bei 170,37 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Reddit-Aktie anhaltend im Aufwärtstrend: Analystenmeinungen und Zukunftsperspektiven

Bildquelle: gguy / Shutterstock.com