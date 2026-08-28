Redcare Pharmacy Aktie 34117753 / NL0012044747
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28.08.2026 11:56:00
Redcare Pharmacy-Aktie gibt nach: Stellvertretender Aufsichtsratschef wird neuer Vorstandschef
Der Online-Apothekenbetreiber Redcare Pharmacy bekommt einen neuen Vorstandschef.
Heinrich und der Aufsichtsrat seien gemeinsam zu der Überzeugung gelangt, dass nun der richtige Zeitpunkt für die Übergabe der Führungsverantwortung gekommen sei, heisst es in der Mitteilung. Der Manager stehe dem Unternehmen weiterhin beratend zur Verfügung.
Schmid von Linstow ist seit April Mitglied im Aufsichtsrat von Redcare Pharmacy und hat mehr als 20 Jahre Führungserfahrung bei digitalen Plattformen und Marktplätzen, darunter Visable, Parship, Ebay und Autoscout24.
Seine Bestellung wird einer ausserordentlichen Hauptversammlung am 14. Oktober "zur Konsultation vorgelegt", wie es weiter heisst.
Die Redcare Pharmacy-Aktie gibt im XETRA-Handel zeitweise 1,85 Prozent auf 66,20 Euro nach.
DJG/rio/cbr
Dow Jones Newswires
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