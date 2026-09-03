|
03.09.2026 06:37:00
Red White Bloom Brands: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Red White Bloom Brands hat am 31.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Red White Bloom Brands hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.02 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0.050 CAD je Aktie gewesen.
Im abgelaufenen Quartal hat Red White Bloom Brands 7.5 Millionen CAD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 54.42 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 16.4 Millionen CAD umgesetzt worden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Dell: Wiederholt sich das "KI-Muster"?
Der Computerbauer präsentiert heute nach US-Börsenschluss seine Quartalszahlen. Es spricht einiges dafür, dass Anleger diesen Anlass nutzen, um Kasse zu machen.Weiterlesen!
ABB, Hochtief & Schneider Electric: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ ABB
✅ Hochtief
✅ Schneider Electric
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI etwas höher -- DAX stabil -- Asiens Börsen auf Erholungskurs
Der heimische Markt präsentiert sich am Donnerstag etwas fester. Der deutsche Leitindex pendelt um die Nulllinie. An den Märkten in Asien steht die Börsenampel am Donnerstag auf Grün.