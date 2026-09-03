Red White Bloom Brands: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Red White Bloom Brands hat am 31.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Red White Bloom Brands hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.02 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0.050 CAD je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal hat Red White Bloom Brands 7.5 Millionen CAD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 54.42 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 16.4 Millionen CAD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.ch