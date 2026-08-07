Red Violet stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Red Violet hat am 05.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 26.7 Millionen USD – ein Plus von 22.69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Red Violet 21.8 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch