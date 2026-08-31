Red Star Macalline Group öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Red Star Macalline Group hat am 28.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 0.01 HKD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Red Star Macalline Group noch ein Gewinn pro Aktie von -0.340 HKD in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 1.78 Milliarden HKD, gegenüber 1.86 Milliarden HKD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 4.19 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch