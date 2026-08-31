Red Star Macalline Group A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Red Star Macalline Group A hat am 28.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

In Sachen EPS wurden 0.01 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Red Star Macalline Group A -0.320 CNY je Aktie eingenommen.

Red Star Macalline Group A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.55 Milliarden CNY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 10.19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.72 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch