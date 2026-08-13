Red Sea International informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Red Sea International liess sich am 11.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Red Sea International die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.35 SAR. Im Vorjahresquartal hatten -0.040 SAR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 608.1 Millionen SAR – das entspricht einem Minus von 21.96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 779.2 Millionen SAR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch