Red Rock Resorts A stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Red Rock Resorts A liess sich am 03.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Red Rock Resorts A die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0.17 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Red Rock Resorts A ein Ergebnis je Aktie von 0.680 USD vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 488.7 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 475.6 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch