Red Rock Resorts A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Red Rock Resorts A äusserte sich am 04.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.67 USD gegenüber 0.950 USD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite hat Red Rock Resorts A im vergangenen Quartal 510.3 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 3.04 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Red Rock Resorts A 526.3 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch