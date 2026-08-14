Red Robin Gourmet Burgers stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Red Robin Gourmet Burgers veröffentlichte am 12.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS lag bei 0.02 USD. Im letzten Jahr hatte Red Robin Gourmet Burgers einen Gewinn von 0.210 USD je Aktie eingefahren.

Red Robin Gourmet Burgers hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 277.6 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 2.14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 283.7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch