Red Robin Gourmet Burgers liess sich am 18.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Red Robin Gourmet Burgers die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 1.12 USD gegenüber -1.030 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Auf der Umsatzseite hat Red Robin Gourmet Burgers im vergangenen Quartal 232.1 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 12.46 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Red Robin Gourmet Burgers 265.1 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch