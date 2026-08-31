Red Moon Resources stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Red Moon Resources lud am 28.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.02 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Red Moon Resources ein EPS von -0.010 CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch