Red Cat hat am 16.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.26 USD. Im Vorjahresquartal waren -0.160 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Red Cat hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 11.8 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 21.97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 9.7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch