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21.08.2026 06:37:00
Red Avenue New Materials Group A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Red Avenue New Materials Group A hat am 19.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.34 CNY gegenüber 0.320 CNY im Vorjahresquartal.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 36.16 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.09 Milliarden CNY, während im Vorjahreszeitraum 798.6 Millionen CNY ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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