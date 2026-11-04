Recursion Pharmaceuticals, A: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Recursion Pharmaceuticals, A veröffentlichte am 02.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.22 USD. Im Vorjahresquartal waren -0.360 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Recursion Pharmaceuticals, A mit einem Umsatz von insgesamt 18.6 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 258.80 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch