Recursion Pharmaceuticals, A präsentierte Quartalsergebnisse

Recursion Pharmaceuticals, A präsentierte in der am 05.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.25 USD. Im Vorjahresquartal waren -0.410 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 7.7 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 60.09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Recursion Pharmaceuticals, A 19.2 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch