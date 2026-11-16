Recrusul stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Recrusul präsentierte am 13.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 1.11 BRL ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0.160 BRL je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 36.67 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 0.2 Millionen BRL. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 0.3 Millionen BRL umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch