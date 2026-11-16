Recrusul SA mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Recrusul SA präsentierte in der am 13.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 1.79 BRL je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Recrusul SA -0.160 BRL je Aktie generiert.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 36.67 Prozent auf 0.2 Millionen BRL ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 0.3 Millionen BRL in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch