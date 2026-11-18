Recruitercom Group veröffentlichte am 16.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Recruitercom Group vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.07 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0.100 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 29.3 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 8.09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 31.9 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch