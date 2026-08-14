Recruitercom Group legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Recruitercom Group lud am 12.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.08 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Recruitercom Group ein EPS von -0.220 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 19.45 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 16.1 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 13.5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch