Recruit: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Recruit hat am 11.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.19 USD. Im Vorjahresviertel waren 0.120 USD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 6.87 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Recruit 6.20 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch