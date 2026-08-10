Recruit: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Recruit lud am 07.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 145.48 JPY. Im Vorjahresviertel waren 83.97 JPY je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1’045.35 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 18.95 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Recruit einen Umsatz von 878.84 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.ch