Recruit stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Recruit gab am 11.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 150.53 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 89.15 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 19.67 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 914.75 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1’094.65 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch