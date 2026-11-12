Recreatives Industries: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Recreatives Industries hat sich am 10.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das vergangene Quartal hat Recreatives Industries mit einem Umsatz von insgesamt 0.3 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0.1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 78.57 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch