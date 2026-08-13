Recovery International zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Recovery International äusserte sich am 12.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 13.70 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -8.310 JPY je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 808.7 Millionen JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 23.48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 654.9 Millionen JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch