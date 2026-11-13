Recovery International legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Recovery International hat am 11.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 33.88 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 13.87 JPY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 24.72 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 869.1 Millionen JPY, während im Vorjahreszeitraum 696.8 Millionen JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch