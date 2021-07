Recorded Future : Menaces planant sur les Jeux Olympiques de Tokyo 2020

La pandémie de COVID-19, les ransomwares et les cyberattaques menées par les acteurs étatiques influencent le paysage de menaces potentielles

BOSTON, 19 juillet 2021 /PRNewswire/ -- Recorded Future, le plus grand fournisseur de renseignement pour la sécurité des entreprises, vient de publier dans son nouveau rapport les détails du paysage des menaces planant sur les Jeux Olympiques de Tokyo 2020, y compris l'influence potentielle de la pandémie de COVID-19, des attaques de ransomware et des cyberattaques perpétrées par des acteurs étatiques. Comme l'ont montré les précédents Jeux, le profil important et la nature internationale de l'évènement en font une cible pour les individus cherchant intentionnellement à semer le chaos politique, à s'enrichir via des activités criminelles, ou à embarrasser le pays hôte sur la scène internationale.

L'ensemble de données inégalé de Recorded Future provenant de l'open source, du dark web, des sources techniques et des recherches originales ont permis d'analyser le paysage des menaces des Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Parmi les découvertes importantes du rapport, nous soulignons les points suivants :

Les hackers parrainés par des états représentent la plus grande menace pour les Jeux Olympiques et les organisations affiliées aux Jeux Olympiques, tout d'abord parce qu'ils disposent de compétences avancées et également à cause des conflits actuels avec le Comité International Olympique (CIO) ou les organismes associés.

Les groupes d'APT russes sont probablement les plus motivés à cibler et à perturber les Jeux à venir, étant donné leurs campagnes antérieures ciblant l'évènement et le conflit actuel à propos de l'éligibilité du pays à participer aux épreuves.

Les ransomwares constituent certainement la plus grande menace pour les organisations affiliées aux Jeux Olympiques car les hackers considèrent les Jeux comme une opportunité attractive.





La propagande et les instruments de désinformation parrainés par les états initient des activités d'influence négative sur les Jeux de Tokyo dans le but de générer la controverse et de nuire à la popularité, à la sécurité et à l'équité de l'évènement.

La pandémie de COVID-19 actuelle et les restrictions correspondantes réduiront probablement les risques d'attaques physiques, mais les Jeux sont un évènement propice aux manifestations politiques, et la vaste opposition au déroulement de l'évènement au Japon augmente les risques de menaces domestiques.

« Historiquement, les Jeux ont toujours été une cible de premier choix pour les hackers ayant des motivations politiques ou parce que les organisations victimes de ransomwares sont largement incitées à payer rapidement les rançons. Même si le risque de menaces physiques ou de grandes manifestations visant à perturber les Jeux est réduit, toutes les organisations doivent absolument être conscientes de toutes ces menaces en constante évolution et des motivations historiques favorisant les attaques durant cet évènement suivi par le monde entier. » — Dr. Christopher Ahlberg, PDG et cofondateur, Recorded Future

Pour accéder au rapport complet, rendez-vous sur : Menaces planant sur les Jeux Olympiques de Tokyo 2020





À propos d'Insikt Group

Insikt Group de Recorded Future, le département dédié à la recherche sur les menaces, est composé d'analystes et de chercheurs dans le domaine de la sécurité dotés d'une grande expérience en matière de gouvernements, de droit, d'armée et d'agence de renseignement. Leur mission est de produire du renseignement afin de réduire les risques auxquels sont exposés les clients, de générer des résultats tangibles et d'empêcher la perturbation de l'activité.



À propos de Recorded Future

Recorded Future est le plus gros fournisseur de renseignement pour la sécurité des entreprises au monde. En combinant la collecte et l'analyse automatisées continuelles et généralisées avec l'analyse humaine, Recorded Future fournit des renseignements précis et concrets en temps voulu. Dans un monde de plus en plus dominé par le chaos et l'incertitude, Recorded Future offre aux organisations la visibilité dont elles ont besoin pour identifier et détecter les menaces plus rapidement, prendre des mesures proactives pour déstabiliser les adversaires et protéger leur personnel, leurs systèmes et leurs actifs, afin que l'entreprise puisse continuer de fonctionner en toute sécurité. Plus de 1 000 entreprises et organisations gouvernementales du monde entier font confiance à Recorded Future. Pour en savoir plus, visitez www.recordedfuture.com et suivez-nous sur Twitter, @RecordedFuture.

