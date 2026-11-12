Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SPAAz Post raggruppamento gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SPAAz Post raggruppamento veröffentlichte am 10.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SPAAz Post raggruppamento hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.67 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.540 EUR je Aktie gewesen.

Das vergangene Quartal hat Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SPAAz Post raggruppamento mit einem Umsatz von insgesamt 692.9 Millionen EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 632.3 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren, um 9.58 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch