Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA Un: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA Un gab am 10.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.19 USD gegenüber 0.160 USD im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 797.2 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 7.89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 739.0 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch