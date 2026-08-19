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19.08.2026 06:37:00
Reconnaissance Energy Africa: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Reconnaissance Energy Africa hat sich am 17.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.
Reconnaissance Energy Africa hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.01 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0.010 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.
Redaktion finanzen.ch
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