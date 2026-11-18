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18.11.2026 06:37:00
RECOMM verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
RECOMM hat am 16.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.06 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.020 JPY erwirtschaftet worden.
Der Umsatz wurde auf 4.18 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3.18 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.
Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 2.84 JPY gegenüber 2.43 JPY im Vorjahr.
Der Jahresumsatz wurde auf 16.61 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 13.09 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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