RECOMM stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

RECOMM hat am 07.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Das EPS lag bei 2.50 JPY. Im letzten Jahr hatte RECOMM einen Gewinn von 0.500 JPY je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 66.29 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3.29 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 5.47 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch