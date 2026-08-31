Reco Northern Alberta legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Reco Northern Alberta gab am 28.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Umsatzseitig standen 0.0 Millionen CAD in den Büchern – ein Minus von 93.75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Reco Northern Alberta 0.3 Millionen CAD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch