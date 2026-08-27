Reco International Group: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Reco International Group liess sich am 25.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Reco International Group die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 45.26 Prozent auf 0.5 Millionen CAD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.0 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch