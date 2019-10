Reckitt Benckiser senkt erneut Umsatzausblick für 2019

Von Ian Walker

LONDON (Dow Jones)--Der Konsumgüterkonzern Reckitt Benckiser hängt zum zweiten Mal in diesem Jahr die Messlatte für den Umsatz 2019 niedriger. Das Unternehmen, das Marken wie Durex, Sagrotan und Calgon im Portfolio hat, stellt ein bereinigtes Umsatzwachstum von Null bis 2 Prozent in Aussicht. Zuvor hatte sich Reckitt Benckiser noch eine Umsatzsteigerung um bereinigt 2 bis 3 Prozent zugetraut.

Die Briten erklärten am Dienstag, die Entwicklung in der Gesundheitssparte sei im dritten Quartal schwach ausgefallen. Hier hätten die Handelsspannungen zwischen den USA und China belastet. Für das am 30. September beendete Quartal berichtete Reckitt Benckiser ein Umsatzwachstum um 5,3 Prozent auf 3,29 Milliarden britische Pfund, bereinigt lag das Plus bei 1,6 Prozent. Seit Jahresanfang ist der Umsatz bereinigt um 0,9 Prozent gewachsen.

Für die Gesundheitssparte berichtete Reckitt Benckiser im Jahresviertel einen Umsatz von 1,96 Milliarden Pfund, ein bereinigter Rückgang von 0,3 Prozent. Der Bereich macht rund 60 Prozent des Gesamtumsatzes aus.

